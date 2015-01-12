中国继续提高成品油消费税 汽油消费税提高到1.52元/升

路透北京1月12日 - 在中国又迎来油价下调窗口之际，中国财政部周一宣布，继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦中国连续第三个月提高成品油消费税。

财政部称，为促进环境治理和节能减排，将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额由1.1元/升提高到 1.2元/升。航空煤油继续暂缓征收。

中国前两次上调成品油消费税分别是去年12月13日，成品油价九连降时宣布上调成品油消费税，将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提高0.28元，至1.4元/升；，以及11月28日将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提高0.12元人民币/升。

成品油消费税税目税率表（单位：元/升）

税目 税率

成品油：

1.汽油 1.52

2.石脑油 1.52

3.溶剂油 1.52

4.润滑油 1.52

5.柴油 1.2

6.航空煤油 1.2

7.燃料油 1.2（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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