中国继续提高成品油消费税 汽油消费税提高到1.52元/升

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
路透北京1月12日 - 在中国又迎来油价下调窗口之际，中国财政部周一宣布，继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦中国连续第三个月提高成品油消费税。
财政部称，为促进环境治理和节能减排，将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额由1.1元/升提高到 1.2元/升。航空煤油继续暂缓征收。
中国前两次上调成品油消费税分别是去年12月13日，成品油价九连降时宣布上调成品油消费税，将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提高0.28元，至1.4元/升；，以及11月28日将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提高0.12元人民币/升。
成品油消费税税目税率表（单位：元/升）
税目 税率
成品油：
1.汽油 1.52
2.石脑油 1.52
3.溶剂油 1.52
4.润滑油 1.52
5.柴油 1.2
6.航空煤油 1.2
7.燃料油 1.2（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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