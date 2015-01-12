中国对部分文化服务出口、养老服务免征营业税--财政部

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
路透北京1月12日 - 中国财政部和国家税务总局发布通知，自2015年1月1日起，对部分文化服务出口、现行养老机构提供的养老服务免征营业税，旨在支持对外文化贸易，加快发展养老服务业。
刊登在财政部网站的通知称，对纳税人为境外单位或个人在境外提供两项服务免征营业税：文物、遗址等的修复保护服务；纳入国家级非物质文化遗产名录的传统医药诊疗保健服务。
此外，为加快发展养老服务业、更好地发挥税收政策鼓励民间资本投资养老服务业的引导作用，还对现行养老机构提供的养老服务免征营业税。
通知明确，养老机构是指依照《养老机构设立许可办法》设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构。而养老服务是指上述养老机构按照规定，为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。
通知还明确，对中国金融期货交易所代收的期货市场监管费，准许从其营业税计税营业额中扣除。（完）
欲浏览详情，请点选财政部网站： www.mof.gov.cn/index.htm
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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