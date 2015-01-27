自2月1日起对电池、涂料开征消费税 税率4%--财政部

路透北京1月27日 - 中国财政部周二发布通知，自2015年2月1日起对电池、涂料征收消费税，并在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。旨在促进节能环保。

财政部网站刊登的通知称，对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税。

2015年12月31日前对铅蓄电池缓征消费税，自2016年1月1日起,对铅蓄电池按4%税率征收消费税。对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税。

根据消费税暂行条例，中国目前只针对烟、酒、成品油、化妆品等14大类商品征收消费税。去年12月1日起，中国取消了包括汽车轮胎在内的四种产品的消费税。同时伴随着国际油价的下跌，又连续三次上调成品油消费税。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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