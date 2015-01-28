2014年营改增试点合计减税1,918亿元 今年将扩围至金融业等

路透北京1月28日 - 中国国家税务总局周三表示，2014年推进营业税改征增值税试点已合计减税1,918亿元人民币，下一步将继续推进营改增扩围，今年力争扩大至建筑业和不动产、金融保险和生活服务等行业。

新华社援引税务总局发布会称，从2014年新纳入营改增试点的行业看，铁路运输、邮政业分别实现改征增值税363亿元、11亿元，与缴纳营业税相比，分别减税8亿元、4亿元。

电信业6-12月实现改征增值税294亿元，与缴纳营业税相比，增税64亿元，但为下游一般纳税人增加了税款抵扣。

税务总局表示，从营改增相关产业的税收看，也呈现持续快速增长态势。2014年，信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、广播影视服务业税收分别增长11.7%、20.4%、13.4%。

中国自2012年起开始推进营改增改革试点，截至2014年底，全国营改增试点纳税人共计410万户，其中一般纳税人76万户，小规模纳税人334万户。全年有超过95%的试点纳税人因税制转换带来税负不同程度下降，减税898亿元；原增值税纳税人因进项税额抵扣增加，减税1,020亿元。

税务总局介绍，2015年营改增力争扩围到建筑业和不动产、金融保险业、生活服务业，这些行业将增加800万户试点纳税人，户数是目前的两倍。

中国财政部部长楼继伟去年年底表示，中国财政收入将由高速增长转为中低速增长，要克服速度情结，实事求是地看待增速变化，并提及要加快推进营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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