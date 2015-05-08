5月10日起提高卷烟批发环节从价税并加征从量税--中国财政部

路透北京5月8日 - 中国财政部周五发布通知，自2015年5月10日起，将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征从量税。

财政部网站刊登的通知并显示，纳税人兼营卷烟批发和零售业务的，应当分别核算批发和零售环节的销售额、销售数量。