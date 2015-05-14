4月财政收入同比增8.2% 财政支出大增33.2%--中国财政部

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--5月12日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透北京5月14日 - 中国财政部周四公布4月财政收支情况，当月全国一般公共预算收入13,502亿元人民币，同比增长8.2%；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长4.7%。
4月全国一般公共预算支出12,535亿元，同比增长33.2%；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长31.6%。
1-4月累计，全国一般公共预算收入49,909亿元，比上年同期增长5.1%；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3%。
1-4月全国一般公共预算支出45,350亿元，为预算的26.4%，比去年同期进度提高0.4个百分点；增长13.8%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)