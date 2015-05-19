中国财税改革谨防成为卡脖子、半拉子和拖泥带水工程--专家

路透北京5月19日 - 面对中国政府正着力推进的全方位财税体制改革，包括今年实施新修订的预算法，营业税改增值税要在今年全面推广等。中国社科院财经战略研究院院长高培勇提醒，要谨防税制改革成为卡脖子工程，新预算法执行成为半拉子工程，财政体制改革成为拖泥带水工程。

周二北京召开的国际经济交流中心举办的论坛上，高培勇表达了他的忧虑指出，梳理本轮财税体制改革不难发现，在稳定税负的大前提下，税制改革方向是减间接税增加直接税比重，一旦不能同步可能出现卡脖子工程。

“间接税的减少和直接税的增加，两者一旦合并在一起就会发现，目前这一轮的税制改革实际上面临着出现卡脖子工程的可能性。”高增勇称，这意味着间接税减下去了，直接税未能相应增上来，当两者之间不能同步进行时，或出现时间上的断裂时稳定税负的前提就会被打破，财政收支之间的距离就可能被拉大。

他指出，在过去一年半当中，涉及到间接税的改革进展相对比较顺利，但直接税的改革进程并不顺利。这也让房地产税在2017年能否正式推出增加不确定性，个人所得税由分类向建立综合与分类相结合的个人所得税制改革时间也有待观察。

“对于大多数中国人而言，甚至包括社会经营层，目前在税收上的认知是只知有直接税，不知有间接税，营改增的推进去年减了将近2,000亿的税很少有人提及，但是围绕3,500块钱的作为个人所得税的起征点是否提升，几乎每个人都瞪大了眼睛，到网上去查询，很少看到说反对提升的，都是主张提升的，而且都嫌不够。”高增勇举例称。

他提醒目前有两个情形值得特别关注：其一是营改增因为直接税推进的缓慢或者不能和间接税的减少而同步，出现不得不因此放缓的可能。这意味着今年之内在全国范围内实现营改增是不是能够依照原有的计划实现存变数。

根据中国财税改革方案，要扩大营改增实施范围，“十二五”(2011-2015年)完成营改增目标。此前有接近财税部门的官员就曾对路透表示，鉴于经济下行压力加大，中国原定下半年全面推行的“营改增”改革或延至四季度。

高增勇提到，如果营改增按计划全面推进，财政收支压力将进一步加大，这不仅是今年，也是今后若干年中国可能就要面对的一个结果，因此当前的财税改革当中的税制改革要谨防出现卡脖子工程的现象。

据国家税务局统计，去年通过营改增而实现的间接税减少是1,918亿元人民币，如果营改增在年内全国范围内所有行业全面推进的计划不做调整，到今年年末减税的规模将会达到4,000-5,000亿元。

中国4月财政收入同比增幅回升至8.2%，财政支出同比大增33%，为近三年最高。

**新预算法帽子大身子小**

修改历时十年并于今年实施的修订后的预算法，也是本轮财税改革的重要成果之一，亮点之一包括全口径管理，即所谓的四本帐：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

高增勇就指出，本轮预算改革的目标全面规范、公开透明。但是全面规范、公开透明的重灾区往往是在非一般公共预算，而不在一般公共预算。

他解释称，大家可能会对一般公共预算的某些现象有诸多的不满意之处，但是它毕竟在中国一般公共预算有着60多年的编制和审议传统，中国围绕着一般公共预算有着一套审议的相关规定，每年的全国人民代表大会都要对一般公共预算进行越来越深入的审查和批准程序。

“就是说它有问题，但毕竟相对于其他三本预算而言问题要少得多，重灾区在非一般公共预算。比如政府型基金预算，最大的问题是表面上有预算，实际上都是相关政府职能部门的“私房钱”，是很难打通使用的，很难在全国范围之内加以调剂的，类似这样的事情很多很多。”高培勇称。

他认为，要让预算改革真正照三中全会所部属的那样推进，而且真正能够落到实处，主要关注度从一般公共预算伸展到非一般公共预算，不要帽子很大、身子很小，说的四本预算但做的一本预算，谨防出现半拉子工程。

此外，他提到财政体制改革的目标是要发挥中央和地方两个方面的积极性，这是财政体制改革的灵魂和核心内容，但在中央和地方之间划分事权和支出责任，究竟哪些事权是上收的、哪些事权是下放的、哪些事权是共同的？迄今为止还没有得到答案。

“随着营改增的推进，究竟下一步中央和地方的事权、支出责任、收入如何划分，还是未知数，这说明我们还需要在财政体制改革方案的具体推进层面给予更多关注度，谨防财政体制改革成为拖泥带水工程。”高培勇称。 （完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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