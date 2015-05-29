进口关税下调会对税收构成压力 但不会突破预算赤字--中国财政部

路透北京5月29日 - 中国财政部副部长史耀斌周五表示，降低部分日用品进口关税会对税收构成压力，但随着进口的增加税基可能扩大，目前认为不会突破全年预算赤字。

他在国新办发布会上并称，中国下调部分商品进口关税出于满足国内消费者的多元化需求，并未针对任何国家，而且此举也很难把民众国外消费拉回到国内。

“因为财政收入主要来自于经济增长带来的税收。经济存在下行压力，经济增长放缓毫无疑问会对中国财政收入产生影响。”他说，“只要进口关税税率下降，肯定会减少一定的税收收入，但是减少多少取决于进口商品数量的多少。”

不过他同时补充称，虽然税收的税率降低了，但由于税率降低所带来进口物品的增加，还会扩大税基，这些都是一些互相对冲互相影响的因素。

“我想，随着经济增长，进口量的不断扩大，影响税收收入下降的因素会得到缓解。我不认为今年可能突破财政的预算赤字。”他说。

中国游客出境游持续火爆，日本、欧洲和美国为主要出境游目的地。商务部部长高虎城在今年全国两会期间的记者会上透露，根据不完全统计，2014年中国境外消费已经超过1万亿人民币，出境人数已超过1亿人。

而针对这次关税税率下调能否吸引民众更多在国内消费，史耀斌回应称，此次降税举措并不是想把中国在国外的消费都拉回到国内，因为有些消费是不可替代的，靠政策是拉不回来的，只要降税大家都回到国内消费在逻辑上也很难做到。

他并表示，此次税收政策调整都是为了满足消费者个性化、多样化的消费需求，扩大国内市场的消费品种，便利国内消费者购物，并不是针对游客大量购买的某一个国家的消费品而采取的措施。

“对于财政税收来讲，这些措施并不是出于财政税收的目的，而是出于满足消费者不断扩大的多元化的消费需求，来丰富国内的消费品市场。”他说，“这次降税是不针对任何国家和地区或任何个别商品所做出的一种决策，只是根据国内消费者需求作出的决策。”

而对于政府是否会提高行邮税（行李和邮递物品进口税），亦或将其并入货物税，出席同一场合的海关总署副署长鲁培军表示，跨境电子商务是基于网络发展起来的新型业态，不能笼统地说跨境电子商务交的就是行邮税。

“在世界上大多数国家，是不区分货物和物品进行征税的，但是有一个低值商品的概念...从我们国家来说，下一步会不会把货物税和物品税进行合并，据我了解，这个问题有关部门正在进行研究，到现在为止还没有定论。”鲁培军说。

中国财政部周一公布，自2015年6月1日起，降低部分服装、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%。（完）

(发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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