中国金融业营改增拟于10月1日起正式实施 税率为6%--消息

路透北京5月29日 - 两位消息人士周五透露，中国财政部拟于今年10月1日起正式实施金融业营业税改增值税（“营改增”）方案，采用一般计税方式，税率为6%，征税范围与营业税基本一致。

消息人士引述财政部相关文件称，借款利息暂不允许抵扣；新增不动产进项可以抵扣，试点初期分年度按5%比例抵扣，剩余部分流转下期抵扣；出口金融服务实行零税率。

“时间上我们收到的通知也是10月1号起正式实施，目前财政部也正在征求各家银行意见，最终方案内容还是以有关部门出台的正式文件为准。”其中一位消息人士称。

路透已就此事联系财政部，但暂未获得其回复。

上述消息人士表示，增值税与营业税存在本质差别，实施“营改增”将对银行业税收负担、经营战略和业务流程等多方面产生较大影响。

他谈到，以税收负担为例，基于目前改革总体方案稿测算，税率从5%调整为6%，增加了一个百分点，但由于允许抵扣手续费及佣金支出和业务及管理费用的进项税额，能够减少部分税款，不过总体税负将会增加。

“经营战略上，银行业可以考虑把内部研发、集中运营等内设部门独立出来，设立法人机构，进行专业化经营；也需要选择适当的客户，增强定价能力，既要把增值税转嫁出去，也要留住客户。”他称。

路透4月曾援引一位接近财税部门的官员指出，原定下半年全面推行的“营改增”这一实质性减税举措可能会延后至四季度，因财政收入增幅放缓，而刚性支出有增无减。

中国财政部长楼继伟此前曾表示，今年按计划应完成“营改增”改革，也就是把生活服务业、金融业以及建筑业、房地产业的营业税全部改成增值税，现在正在做关于不动产的方案，这是“营改增”最难的一步。

中国从2011年开始营业税改征增值税改革的试点，今年是收官之年。据国家税务局此前统计，2014年营改增减税1,918亿元。（完）

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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