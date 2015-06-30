上海自7月起实施离境退税政策 境外游客可享受11%退税

路透上海6月30日 - 中国上海市政府网站周二显示，上海自7月1日起实施离境退税政策，境外游客在上海的首批27家退税商店购买的退税商品，在符合一定条件时，离境时可退还11%增值税。

该网站刊登的今日上海市政府新闻发布会的相关情况称，在海南省先行试点境外旅客购物离境退税的基础上，财政部、海关总署和国家税务总局近日已确定北京、上海于7月1日起纳入实施离境退税政策的城市范围。

根据上海的相关政策，境外旅客申请购物离境退税应当同时符合六个条件：同一境外旅客同一日在同一退税商店购买的退税物品金额达到500元人民币，并索取境外旅客购物离境退税申请单和增值税普通发票；在指定离境口岸办理离境手续，离境前退税物品尚未启用或消费；离境日距退税物品购买日不超过90天；所购退税物品由境外旅客本人随身携带或随行托运出境；所购退税物品经海关验核并在退税申请单上签章；在指定的退税代理机构办理退税。

目前上海首批离境口岸为上海浦东和虹桥两大机场，首批悬挂退税商店标识的退税定点商店主要分布在本市中心商业街区、旅游购物景区、涉外居住商业社区。未来上海将适时研究扩大符合离境退税办理条件的离境口岸（主要指陆路口岸上海火车站，港口口岸吴淞口国际邮轮码头、上海港国际客运中心码头）和退税定点商店范围。

豫园商城(600655.SS)周二公告称，公司旗下位于豫园商圈的两个商业网点位列27家上海市首批悬挂退税商店标识的退税定点商店名单之中。（完）

(发稿 林琦；审校 黄凯)

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