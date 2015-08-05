房地产税法等七大税法被补充进中国人大五年立法规划--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月5日 - 新华社周三报导，房地产税法、资源税法等七大税法被补充进本届中国人大五年立法规划，释放出税收法定进程提速的重要信号。
新华社新华视点微博援引最新调整过的十二届全国人大常委会立法规划，新纳入计划的七大税法包括，环境保护税法、增值税法、资源税法、房地产税法、关税法、船舶吨位税法、耕地占用税法。
近期有关房地产税立法提速的预期升温，国内媒体稍早援引消息人士称，未来房地产税征收有望通过划定“豁免征收面积”的方式，确定房地产税的起征点。个人或家庭在豁免征收面积以内的住房，免予征收房地产税。而“豁免征收面积”将根据地方住房情况针对性划定，不会一刀切。
中国财政部长楼继伟周一向全国人大报告2014年财政决算情况时曾表示，今年将配合做好房地产税立法工作，加快房地产税立法并适时推进改革。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。