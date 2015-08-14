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中国财经 | 2015年 8月 14日 星期五 17:19 BJT

中国证监会称将优化并购重组审核流程 完善重组税收政策

路透北京8月14日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，未来证监会将进一步取消和简化行政审核事项，优化审核流程，依托企业兼并部际平台，优化并购重组市场环境，促进市场规范发展。

他还指出，证监会正协调推动财税部门完善并购重组税收政策，降低企业所得税递延纳税标准，允许个人所得税五年内递延缴纳，大幅降低了交易成本。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 杨淑祯)

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