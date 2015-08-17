中国企业税负过高 不应因财政收入下降缩水减税力度--中金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月17日 - 中国国内大型投行--中金公司周一发布研究报告称，中国企业部门税负过高，不利于企业投资和创新；政府不应因财政收入下降而缩水减税力度、推迟税制改革力度或者征收“过头税”。
“政府部门具有其他渠道解决收入增速下降的问题，比如适当提高赤字水平，加大地方债置换的力度，特别是盘活财政存量资金和存量资产的空间巨大，”中金宏观团队在报告中称。
中金认为，当前中国经济增长疲弱，主要原因是企业部门投资意愿不强，企业部门税负过高是一个重要原因。
报告称，2012年中国狭义的宏观税负（计入社保缴费）占GDP的比重为22.4%，但是，如果计算反映真实负担的广义宏观税负，即按照包括一般预算收入、政府性基金收入、社保基金总收入以及国有资本经营收入在内计算，2014中国政府全部收入占GDP的比重年高达37%，已超过发达国家的水平（平均在30~35%之间），这与中国所处的发展阶段极不相称。
“与发达国家实行‘高税负、高福利’政策相反，中国是在低福利水平上实行高税负，税负更是明显偏高，”报告称。
以下为中金报告的要点摘录：
面对二十年来最弱的经济增长和逐步显现的通货紧缩风险，中国央行自去年十一月以来，采取了一系列降息、降准的举措，并在上周允许人民币小幅贬值。财政政策也开始加大财政支出力度，但是财政存款和机关团体存款继续有增无减，企业税负高企，营改增的减税效果甚微，个人所得税增长速度远超名义GDP增速。我们认为，在当前中国国有部门负债高企、投资效率提高有待改革实际推进的大背景下，有效降低宏观税负、盘活资产存量对于稳增长和调结构都有重大意义。
我国宏观税负高，主要体现为企业部门税负过高，不利于企业投资和创新。当前我国经济增长疲弱，主要原因是企业部门投资意愿不强，企业部门税负过高是一个重要原因。2012年我国狭义的宏观税负（计入社保缴费）占GDP的比重为22.4%，但是，如果计算反映真实负担的广义宏观税负，即按照包括一般预算收入、政府性基金收入、社保基金总收入以及国有资本经营收入在内计算，2014中国政府全部收入占GDP的比重年高达37%，已超过发达国家的水平（平均在30~35%之间），这与中国所处的发展阶段极不相称。同时，与发达国家实行“高税负、高福利”政策相反，中国是在低福利水平上实行高税负，税负更是明显偏高。
同时，政府收入并没有及时以支出的形式返还实体经济，而是以财政存款和机关团体存款等形式大量沉淀为存款储蓄，造成资金使用效率低下，和对总需求实际的紧缩效应。截至今年7月底，机关团体存款高达20.3万亿，财政部门国库现金存款在7月底接近4.6万亿元，与国库现金管理余额最小化的原则严重不符。无论从国际上还是从中国历史看，这都是比较独特的现象。宏观税负重、政府部门的储蓄偏好、加上间接税为主的税制使得企业部门的税负过高，严重影响企业投资和技术更新的积极性。根据现金流量表计算，2012年企业税负相当于其含税可支配收入的47.4%。虽然企业上交的间接税有一部分可以转嫁给居民部门，但同样对经济增长不利。
政府拥有巨额存款储蓄和大量国有企业资产两座“金山”，未来降低企业和居民税负的空间巨大。未来盘活政府储蓄的空间巨大，应该用来降低企业部门过高的税负和社保缴纳负担。2014年底我国国有及国有控股企业总资产高达102万亿元，去年利润为2.5万亿，但国有资本经营预算收入2,023亿元，国有企业利润上缴比例不到10%，上缴比例明显偏低，企业和居民难以分享国有企业的收益。我们认为，未来国企改革、国有资本充实社保和国有企业上缴利润的提升及为全民所享，可以为降低税负，尤其是高达工资28%的基本养老保险，提供巨大空间。
通过税制改革进一步降低企业税负。如果未来政府能够有效盘活两座“金山”，将有效打开降低企业部门税负的大门。在所有行业营改增改革完成后，未来营改增改革将进一步减少增值税税率档次，并借机进一步减税。目前增值税税率档次偏多，有17%，13%，11%，6%，3%五档。此外，我国间接税的比重较高，2014年增值税和营业税为主的流转税占总收入比重超过70%，主要由企业部门负担，未来改革的方向是增加直接税，比如房产税、财产税等，为减少企业税负创造条件。
不应因为财政收入下降而缩水减税力度、推迟税制改革力度或者征收“过头税”。在经济增速放缓的情况下，政府部门的税收和卖地等收入增长也明显下降，中央政府在出台改革时可能会顾虑这个因素，放缓税制改革步伐，地方政府部门征收“过头税”的现象也会存在，二者均不利于减轻企业部门税负，不利于稳增长。过去几年，减轻企业部门税负的主要手段是“营改增”改革，但实际执行过程中，减税力度不够。今年底前政府将全面完成营改增，将营改增范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等领域。我们预计2015年的减税效应可能超过2,000亿元 ，但需要关注实际执行过程中减税力度不足的问题。我们认为，政府部门具有其他渠道解决收入增速下降的问题，比如适当提高赤字水平，加大地方债置换的力度，特别是盘活财政存量资金和存量资产的空间巨大。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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