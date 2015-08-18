中国税务总局：落实服务出口增值税零税率或免税 探索互联网+出口退税

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月18日 - 为提高出口退税效率，促进外贸增长，中国国家税务总局发布16项措施，落实服务出口增值税零税率或免税政策、境外旅客购物离境退税政策等。并积极探索“互联网+出口退税”，利用大数据、云计算等新兴技术进一步拓展出口退税服务的深度和广度。
税务总局周一发布在其官网的通知要求，落实外贸综合服务企业税收政策，支持中小企业有效开拓国际市场。并落实跨境电子商务企业税收政策，根据电子商务特点，探索创新出口退税管理机制等。
“企业申报出口退税时免于提供纸质出口货物报关单、逾期未申报的出口退税可延期申报。”通知称。
通知并要求，加快出口退税进度，确保及时足额退税，所有的发函、复函及结果处理，必须通过出口货物税收函调系统网上处理，不允许“机外运行”。开展财税库银横向联网电子退库、更正、免抵调业务推广上线工作，缩短税款退付在途时间。
在加快出口退税进度的同时，通知并称，严密防范和打击骗取出口退税违法行为。将风险排除由“事后核查”逐步向“事前预警”、“事中监管”转变。对管理类别为三类、四类的出口企业重点审核。（完）
(发稿 王蕾；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。