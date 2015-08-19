中国国务院：积极财政政策更大发力 加大对小微企业税收优惠（更新版）

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路透北京8月19日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，将继续实施定向调控，进一步加大对小微企业的税收优惠，让积极财政政策更大发力，可以为创业创新减负。

中国政府网引述会议称，在落实好已出台税收优惠政策的同时，从今年10月1日起到2017年底，将减半征收企业所得税的小微企业税收范围，由年应纳税所得额20万元人民币以内（含20万元）扩大到30万元以内（含30万元）。

同时，将月销售额2万元至3万元的小微企业、个体工商户和其他个人免征增值税、营业税优惠政策执行期限，由今年底延长至2017年底。

会议并要求，构建全国统一市场旺消费促发展。做强现代流通业这个国民经济大产业，可以更好对接生产和消费，促进结构优化和发展方式转变。并放开商贸物流等领域外资准入限制，吸引跨国公司在华设立采购、营销等功能性区域中心。

此外，会议还通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，强调要顺应潮流引导支持大数据产业发展，以企业为主体、以市场为导向，加大政策支持，着力营造宽松公平环境，建立市场化应用机制，深化大数据在各行业创新应用，催生新业态、新模式，形成与需求紧密结合的大数据产品体系，使开放的大数据成为促进创业创新的新动力。（完）

参看会议详情，请点选中国政府网：here

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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