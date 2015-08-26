中国国务院：进出口税费原则上“只降不升” 加快棚改铁路水利等建设

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月26日 - 中国国务院周三召开常务会议称，为促进外贸增长，将降低中央管理的进出口环节部分收费，重新核定地方管理的经营服务收费标准，原则上“只降不升”，并推行进出口环节收费目录清单公示制度。
常务会议还表示，要进一步破解审批繁琐、资金缺口大等问题，加快棚改、铁路、水利等重大工程建设，设立PPP项目引导资金，扩大有效投资需求。
国务院指出，将合并取消关检环节重复、交叉收费，统一内外贸港口计费规定，规范港口码头收费。
“禁止进出口环节强制、指定服务和收费行为，推进竞争性服务准入和收费市场化，”国务院称，“查处借垄断地位或权力擅立收费项目。”
中国外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，外贸稳增长政策仍待落实。
为了鼓励大众创新、万众创新，国务院表示，要加快科技资源共享、研发税收优惠和科技成果使用权、处置权、收益权改革等政策落实。
常务会议还称，要加快融资租赁和金融租赁行业发展，对融资租赁公司设立子公司不设最低注册资本限制，并加快发展高端核心装备进口、清洁能源和社会民生等领域租赁业务。
对船舶、农机、医疗器械等设备融资租赁简化相关登记许可或进出口手续，支持设立面向小微企业、“三农”的租赁公司，建立租赁物与二手设备流通市场，发展售后回租业务。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。