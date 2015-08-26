中国国务院：进出口税费原则上“只降不升” 加快棚改铁路水利等建设

路透北京8月26日 - 中国国务院周三召开常务会议称，为促进外贸增长，将降低中央管理的进出口环节部分收费，重新核定地方管理的经营服务收费标准，原则上“只降不升”，并推行进出口环节收费目录清单公示制度。

常务会议还表示，要进一步破解审批繁琐、资金缺口大等问题，加快棚改、铁路、水利等重大工程建设，设立PPP项目引导资金，扩大有效投资需求。

国务院指出，将合并取消关检环节重复、交叉收费，统一内外贸港口计费规定，规范港口码头收费。

“禁止进出口环节强制、指定服务和收费行为，推进竞争性服务准入和收费市场化，”国务院称，“查处借垄断地位或权力擅立收费项目。”

中国外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，外贸稳增长政策仍待落实。

为了鼓励大众创新、万众创新，国务院表示，要加快科技资源共享、研发税收优惠和科技成果使用权、处置权、收益权改革等政策落实。

常务会议还称，要加快融资租赁和金融租赁行业发展，对融资租赁公司设立子公司不设最低注册资本限制，并加快发展高端核心装备进口、清洁能源和社会民生等领域租赁业务。

对船舶、农机、医疗器械等设备融资租赁简化相关登记许可或进出口手续，支持设立面向小微企业、“三农”的租赁公司，建立租赁物与二手设备流通市场，发展售后回租业务。（完）

欲览详情，请点击中国政府网网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。