中国政府宣布个人持股超一年 股息红利免征个税

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港/北京9月7日 - 中国当局周一称，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。此举旨在鼓励投资者长期投资股市，而不是进行短线投机。
政府亦表示，持股期限在一个月以上至一年的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述措施于周二生效。
财政部在网站声明中称，持股期限不超过一个月的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额。
在此之前，中国当局已出台多项政策举措，希望止住股市跌势。中国股市大幅下泻动摇了全球投资者的信心，并让人对中国经济的强劲程度产生新的质疑。
就在数小时前，上海证券交易所网站发布声明称，上海和深圳证券交易所以及中国金融期货交易所宣布，拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。