中国政府宣布个人持股超一年 股息红利免征个税

路透香港/北京9月7日 - 中国当局周一称，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。此举旨在鼓励投资者长期投资股市，而不是进行短线投机。

政府亦表示，持股期限在一个月以上至一年的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述措施于周二生效。

财政部在网站声明中称，持股期限不超过一个月的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额。

在此之前，中国当局已出台多项政策举措，希望止住股市跌势。中国股市大幅下泻动摇了全球投资者的信心，并让人对中国经济的强劲程度产生新的质疑。

就在数小时前，上海证券交易所网站发布声明称，上海和深圳证券交易所以及中国金融期货交易所宣布，拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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