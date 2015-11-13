中国应减税以增加企业投资意愿 以调结构恢复投资信心--官员

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月13日 - 中国全国人大财经委员会副主任吴晓灵表示，就财政政策而言，应该通过减税，让企业扩大盈利空间进而增加投资意愿，同时减少直接投资，把更多力量用在保证社会底线上，让“市场出清”的企业职工获得妥善安置；而货币政策的取向实质上还是中性的。
21世纪经济报导周五引述吴晓灵指出，当前市场头寸和银行间流动性并不短缺，短缺的是市场投资信心，因而重要的并不在于货币政策是否进一步放松，而是应通过市场出清，消除过剩产能，依靠经济结构调整而非政策刺激来恢复投资信心。
曾任中国央行副行长的吴晓灵认为，降低利率确实是在放松，能够鼓励企业资金更多用来投资；降低存款准备金率其实是央行在用另外手段向社会提供必要的基础货币，货币政策的取向还是中性的。
但是市场上的资本要不要借钱，去不去投资不取决于中央银行放出多少。现在的情况是经济不好，企业不愿意去投资，也找不到好项目；商业银行不敢放贷，因为坏账太多。
她还谈到，各方投资的欲望都在下降，而利率还在不断降低，现在银行间利率已经到了2%左右，是这么多年来比较低的水平，商业银行的超额储备率也在上升，说明银行间流动性并不短缺，短缺的是市场投资信心。
从这个意义上来讲，好像货币政策的有效性不足了，解决这个问题的唯一办法就是市场出清，经济结构调整，让那些没有效率的企业退出市场，消除掉多余的产能，好的产品才能卖出价钱，才有助于恢复经济投资的信心。
在财政政策方面，吴晓灵认为，财政政策要适度减税，让企业能够有盈利，有盈利了他才愿意去投资。此外财政政策不能过多地去做直接投资，应该把钱花在保证社会底线上，就是“市场出清”时，要做好社会保障的托底，让倒闭企业职工的生活要能有所着落并有利于再就业。
“在这两个前提下，如果需要增加财政赤字，我认为还是可以的，还有余地，但是更重要的是应该提高我们财政支出的使用效率。”她表示。
中国财政部副部长朱光耀上周五称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。（完）
(发稿 边竞；审校 黄凯)
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