中国国税总局：2015年部分高端装备、医药等行业税收增长较快

路透北京1月27日 - 中国国家税务总局称，受经济下行、产能过剩及库存较高影响，2015年制造业税收增长较慢，但部分高端装备制造业、医药、科研和技术服务行业以及新兴信息产业等行业税收增长较快。

刊登在国家税务局网站的新闻稿称，去年全国税收收入110,604亿元人民币（已扣减出口退税），比上年增长6.6%，与经济增长基本协调。部分高端装备制造业得益于创新力度大，产业集聚程度高，市场竞争力强，税收增长较快。

如电气机械和器材制造业税收收入完成1,870亿元，增长8.3%，比制造业整体税收增幅高3个百分点，其中江苏、浙江和广东三大产业集聚区电气器材制造业税收占全国的57%，增长10.6%。

医药、科研和技术服务行业税收增长较快。创新驱动是技术密集型行业快速增长的重要动力。2015年全国医药制造业税收增长13%，领先制造业整体税收增速7个多百分点；科学研究和技术服务业税收增长13%，大大领先于制造业整体税收增长水平。

新兴信息产业税收大幅增长。近年来，新兴信息产业快速增长，因其创新程度高、溢出效应强，日益成为引导经济结构调整的重要力量。2015年，全国软件和信息技术服务业税收完成1,210亿元，增长21.2%，其中北京、广东、上海和浙江等主要集聚区份额占全国的74%，浙江税收增幅甚至高达57%。

新型服务业税收大幅增长。租赁和商务服务业是创新程度较高的行业，2015年，第三产业税收增长7.6%，其中租赁和商务服务业是高增长行业，完成税收5,822亿元，增长23.8%，连续三年增幅提高，企业所得税增长40.9%，显示其企业利润大幅增长。

引入创新基因，传统行业也能出现增长亮点。2015年，传统行业税收大多比较低迷，如汽车制造业税收仅增长0.3%。但重庆长安福特汽车公司税收收入扣除特殊增收因素后仍增长22%，主要得益于创新驱动的产品结构转型，通过淘汰旧产能、推出新车型，盈利水平大大提升。深圳比亚迪汽车工业公司税收收入增长56.8%，企业所得税增长71.7%，在电动车领域表现显眼，也与创新因素密不可分。（完）