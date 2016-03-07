中国财政赤字和债务仍有空间 今年地方债务到期5万亿继续置换--楼继伟（更新版）

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路透北京3月7日 - 中国财政部部长楼继伟周一指出，今后一个时期中国财政收入潜在增长率有下降趋势，但赤字和债务仍有一定提升空间；今年地方政府到期债务有5万亿元人民币左右，将继续允许地方发行债券进行置换，明年恐怕还要做一些。

他在全国人大新闻发布会上并称，财税改革进度比预期要慢一些，今年“营改增”(营业税改增值税)是硬任务；而综合个税改革方案目前已上报国务院，预计今年将提交全国人大审议。

“那么是不是我们就没有赤字的空间？不是的，关键看赤字是干什么用，会不会赤字今后会减少、会回头？，”他说，“要看财政政策做适度的支撑之后，经济的恢复能力，赤字或者债务能不能上涨，有多大空间，这是个很难简单回答的问题。”

他解释称，中国的财政收入占GDP(国内生产总值)比重只有30%左右，低于一般国家的比重，远远低于发达国家的比重，所以赤字率可以适当的提高，“（中国）有一定的赤字空间，当然也不能增长得特别多。”

而中国的政府债务占GDP比重大约40%，这在可比国家中是比较低的，所以债务也有一定的提高空间；重要的是要把债务空间利用好，特别是支持供给侧的结构性改革，增强经济活，推动经济结构迈向中高端。

“好在我们是保持着‘黄金原则’，就是债务用于资产，我们留下了很多优良的资产，这是我们心里有点底的地方，没有用于‘吃饭’，”他说，“‘吃饭’靠借钱不行，‘吃饭’要靠发工资，借钱可以买房子，用今后的工资收入来还它，按揭是可以的，我们保持了这条防风险的底线。”

他表示，中央政府债务只有11万亿左右，按GDP算是很低的，中央财政还有继续发债的余地；关键是地方政府会不会在预算法规定之外出现新的债务的口子，那样的话债务风险就可能会突破，未来会同各级财政加强管理。

去年全国人大核准地方债务余额是16万亿，其中15.4万亿是2014年底以前的地方债务存量，这里面1万多亿是债券，剩下的是非规范的债务。去年下达的地方存量债务置换额度3.2万亿，今年按照统计到期债务5万亿左右，将继续允许地方发债置换，恐怕明年还要做一些。

“在这个（债务）余额之下，地方可以借新还旧，所以不是大问题，”楼继伟称，大问题有两个：一是这16万亿是地方政府负有直接偿还责任的债务，还有那些或有债务，在经济增速放缓的时候，需要地方政府代偿的比例可能扩大，这个要控制。

其次是地方融资平台还存在，还有债务没有到期，应对办法是继续让他们注入资产，或者是变现资产，使得债务可持续；此外要防止利用各种方式变相发债。

“如果把债务的风险控制住，不会给经济造成大的伤害，”楼继伟称，“目前情况下，全社会在降杠杆，政府要适度加杠杆，要支持全社会降杠杆。”

**今年赤字率提高，首要保证重点支出**

楼继伟称，今年赤字率3%，比去年实际赤字率2.4%提高了0.6个百分点，这首先要保证重点支出，并严格控制“三公”经费增长、甚至要压减，对承诺过高或与政策性挂钩的支出也要压减。

“现在经济面临新常态，新常态各方面矛盾都在凸显，包括长期积累的一些矛盾需要解决，这种情况之下...适当提高赤字率，要支撑经济实现一个中高速增长，同时着力进行结构性改革，这是一个总的调子，”他表示。

而增加的0.6%的赤字率，首先要保证重点支出，将严格控制例如“三公”经费的增长，甚至要压减，让更多的支出保证基本公共服务和重点民生支出。

“但是在这个过程中，要对收入高增长时期支出标准过高、承诺过多的不可持续的支出，或者政策性挂钩的支出，在合理评估的基础之上，及时压减。相应地提高均衡性转移支付的支出，”楼继伟称。

另外，中央财政今年安排了5,000亿元基建投资，这会做出调整，把那些小、散的项目压减，集中用于属于中央事权的、跨域的、公益性比较强的、重大的一些基建支出项目上去。

同时，中央还安排了1,000亿元专项奖补资金，重点用于职工分流安置。楼继伟介绍称，今年预算安排了500亿，明年准备再安排500亿，而且这个数字根据工作情况进展是可以调整的，“支出在调整，收入在减收，收不抵支需要通过赤字弥补。”

**综合个税改革方案已提交国务院**

针对社会要求提高个税起征点的声音，楼继伟指出，简单地提高起征点是不公平的，统一减除标准本身就不公平，在工薪所得项下持续提高减除标准就不是一个方向。

他表示，方向是建立综合与分类相结合的个人所得税制，但这需要分步到位，需要健全的个人收入和财产信息系统，并相应地修改相关法律。

“它复杂，要把个人所得收入，现在讲11项综合在一起，然后在做一个不是简单的工薪项下的扣除，而是说要做分类的一些扣除，...做法是分步到位，”他说。

他指出，首先税政就比较复杂，然后再执行，然后再根据条件分步实施，先做一些比较简单的部分，再随着信息系统、征管条件和大家习惯的建立，逐渐把它完善化。

楼继伟并透露，综合个税改革方案目前已经提交国务院，按照全国人大立法的规划和国务院的要求，今年将把综合与分类相结合的个人所得税法的草案提交全国人大去审议。

**今年“营改增”是硬任务**

楼继伟还表示，去年在财税改革上确实非常努力，有些没有达到，或者说比三中全会要求的进度适当地慢了一点，但总的来讲是达到进度的；今年“营改增”是硬任务，对营改增导致地方收入减少会采取过渡性办法解决。

他并称，中央和地方事权及支出责任的划分原则上应当在税制改革基本完成后再做，这种改革是有前提条件的，不可能一蹴而就。

他进一步解释称，营改增比原来预计的稍微慢了一点儿，今年一定要完成；地方税体系还没有建立起来，房地产税还在立法阶段，个人所得税改革正在提出方案，其它一些地方税改革有的在进行、有的还在进展中。

“（中央和地方事权及支出责任划分）这是一个很大的系统工程，而且是一个顶层设计、各方面配合、协同推进的一个过程，也是渐进的过程，”楼继伟称。

他透露，“营改增”今年是硬任务，只能做到行业不增负，但不能保证企业不增负；拟准备的方案是17%的标准税率并不提高，但由于所有的不动产可以纳入抵扣，所以实际税基减少会带来减收。

“无论是中央财政还是地方财政都要减收，在目前的情况之下不适宜提高标准税率，因此是减收了，”他说，“总的考虑是维持目前中央和地方总的财力分配格局不变的情况之下，安排一个过渡性的中央地方收入划分办法，来解决地方收入减少的问题。”（完）

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