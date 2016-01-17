中国2015年税收收入逾11万亿元 同比增6.6%--税务总局

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月17日 - 中国国家税务总局周日表示，中国2015年已扣减出口退税的全国税务部门组织税收收入为110,604亿元人民币，比上年增长6.6%，与经济增长基本协调。
新华社援引税务总局称，2015年第三产业税收占全部税收的比重达54.8%，较上年提高1.3个百分点，比第二产业高9.7个百分点。
从税收增速看，第三产业税收增长7.6%，比第二产业高5.5个百分点。从增收贡献看，第三产业税收增量占全部税收增量的80%，较上年提高13个百分点。
行业发展方面，互联网、商务服务等现代服务业发展势头较好，如租赁和商务服务业税收增长23.8%，软件和信息技术服务业税收增长21.2%，互联网及相关服务业税收增长19%。
“2016年的税收工作任务艰巨而繁重。”税务总局网站援引局长王军在全国税务工作会议上的讲话称。
他指出，要不断深化税收改革。着力深化国税、地税征管体制改革。稳步推进税制改革，在积极稳妥深化营改增、消费税、资源税、环境保护税等各项税制改革的同时，落实和完善税收优惠政策。特别是主动对接供给侧结构性改革，研究针对性、实效性更强的税收政策措施，进一步支持创业创新投资、化解过剩产能等方面，更好促进经济社会发展。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)