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中国财经 | 2016年 1月 18日 星期一 07:22 BJT

中国2015年税收收入逾11万亿元 同比增6.6%--税务总局

路透北京1月17日 - 中国国家税务总局周日表示，中国2015年已扣减出口退税的全国税务部门组织税收收入为110,604亿元人民币，比上年增长6.6%，与经济增长基本协调。

新华社援引税务总局称，2015年第三产业税收占全部税收的比重达54.8%，较上年提高1.3个百分点，比第二产业高9.7个百分点。

从税收增速看，第三产业税收增长7.6%，比第二产业高5.5个百分点。从增收贡献看，第三产业税收增量占全部税收增量的80%，较上年提高13个百分点。

行业发展方面，互联网、商务服务等现代服务业发展势头较好，如租赁和商务服务业税收增长23.8%，软件和信息技术服务业税收增长21.2%，互联网及相关服务业税收增长19%。

“2016年的税收工作任务艰巨而繁重。”税务总局网站援引局长王军在全国税务工作会议上的讲话称。

他指出，要不断深化税收改革。着力深化国税、地税征管体制改革。稳步推进税制改革，在积极稳妥深化营改增、消费税、资源税、环境保护税等各项税制改革的同时，落实和完善税收优惠政策。特别是主动对接供给侧结构性改革，研究针对性、实效性更强的税收政策措施，进一步支持创业创新投资、化解过剩产能等方面，更好促进经济社会发展。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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