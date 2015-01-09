中国税收优惠支持企业兼并重组 被收购股权比例由75%降至不低于50%

路透北京1月9日 - 为鼓励企业兼并重组，中国财政部和税务总局出台税收优惠政策，对兼并重组过程中享受企业所得税递延处理特殊政策的条件进行调整，其中企业进行股权收购和资产收购时，对被收购股权或资产比例的要求由原来的不低于75%降低为不低于50%。

刊登在财政部网站的通知称，具有100%控股关系的母子企业之间按账面值划转股权或资产，也可适用递延纳税政策，使更多企业兼并重组可以适用特殊性税务处理政策，即有关股权或资产按历史成本计价，暂不征收企业所得税。

通知同时明确，居民企业以非货币性资产对外投资的非货币性资产转让所得，可在不超过5年期限内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税。而此前，该政策仅在上海自贸区范围内试点。

人民日报援引财政部税政司、国家税务总局所得税司有关负责人介绍称，中国自2008年1月实施新的《企业所得税法》以来，构建了一套企业重组的所得税政策体系和管理制度。但随着产业结构调整步伐的加快，现行重组政策已不适应重组交易的需要，因此有必要完善相应税收政策，为企业兼并重组提供更有力的政策支持。

新政策将适用特殊性税务处理的股权收购和资产收购中，被收购股权或资产比例由不低于75%调整为不低于50%，降幅高达1/3，这一比例在国际上处于中等偏下水平，大大扩展了适用特殊性税务处理的企业重组范围。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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