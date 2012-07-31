中国将以税收支持钢企脱困--报载

路透北京7月31日电---为进一步扩大钢厂需求,帮助钢企脱困,中国工业和信息化部近期正酝酿恢复对钢铁业实施"以产顶进"政策,经过批准的钢企,以不含税价格销售给加工出口企业用於加工生产出口产品的"加工出口专用钢材",实行全额退(或免抵)17%增值税,用於出口的高端产品也有望获得更有针对性的财税支持.

上海证券报周二报导并指出,此类专用钢材暂以硅钢和船舶用钢为主.同时,有关部门还酝酿增列钢制易拉罐税目,细化工具钢、石油管、涂镀板等钢铁产品税目.

所谓"以产顶进"政策,即以国内生产的产品顶替进口的产品.该政策曾於1998年期实施于钢铁业,并於2005年取消.该项政策的恢复实施,将使一部分外需转化为内需,进而增加部分高端产品的市场需求,促进产业升级.

此前在冶金行业有27家企业列入顶进名单,其中包括武钢股份600005.SS、鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)、华菱钢铁(000932.SZ)等.

随着国内经济的放缓,中国钢铁业需求量大幅下滑,年内首季陷入全行业亏损.数据显示,一季度中国钢铁行业亏损达10.34亿元人民币.

工信部总工程师朱宏任二月初称,2012年钢铁工业将面临更加严峻的考验,需求减弱使得供需矛盾更加突出,且铁矿石等原料价格高启将继续挤压钢铁业利润.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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