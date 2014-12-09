国务院：全面清理税收等优惠政策 维护市场公平竞争

路透北京12月9日 - 为维护公平的市场竞争环境，中国国务院周二发文称，要全面规范和清理地方各类税收等优惠政策，坚持税收法定原则，违反国家法律法规的优惠政策一律停止执行；各省级人民政府和有关部门应于2015年3月底前，向财政部报送清理情况。

政府网刊登的国务院《关于清理规范税收等优惠政策的通知》称，建立健全长效机制，建立评估和退出机制并强化责任追究机制。

通知表示，通过清理规范税收等优惠政策，反对地方保护和不正当竞争，着力清除影响商品和要素自由流动的市场壁垒，推动完善社会主义市场经济体制，使市场在资源配置中起决定性作用，促进经济转型升级。

“一些税收等优惠政策扰乱了市场秩序，影响国家宏观调控政策效果，甚至可能违反我国对外承诺，引发国际贸易摩擦。”文件提到，全面规范税收等优惠政策，有利于落实国家宏观经济政策和严肃财经纪律，预防和惩治腐败；有利于深化财税体制改革，建立公开透明的预算制度。

文件并指出，要统一税收政策制定权限，坚持税收法定原则，各地区一律不得自行制定优惠政策；同时要严格财政支出管理，未经国务院批准，各地区、各部门不得对企业规定财政优惠政策。

规范非税等收入管理，严禁对企业违规减免或缓征行政事业性收费和政府性基金、以优惠价格或零地价出让土地；严禁低价转让国有资产、国有企业股权以及矿产等国有资源。

国务院并要求建立健全长效机制，建立评估和退出机制，没有法律法规障碍且具有推广价值的政策，要尽快在全国范围内实施；有明确执行时限的政策，原则上一律到期停止执行。

通知要求，强化责任追究机制，建立定期检查和问责制度，及时查处并纠正各类违法违规制定税收等优惠政策行为；同时建立信息公开和举报制度，鼓励和引导各方力量对违法违规制定实施税收等优惠政策行为进行监督。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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