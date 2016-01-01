中国2016年起减免体育场馆房产税和城镇土地使用税--财政部

路透北京1月1日 - 中国财政部和国家税务总局周四晚间联合下发通知称，将从2016年1月1日起，对符合条件的体育场馆自用的房产和土地，免征房产税和城镇土地使用税。

“国家机关、军队、人民团体、财政补助事业单位、居民委员会、村民委员会拥有的体育场馆，用于体育活动的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税，”财政部网站刊登通知全文称。

对于企业拥有并运营管理的大型体育场馆，则减半征收房产税和城镇土地使用税。

通知并明确，享受上述税收优惠体育场馆的运动场地用于体育活动的天数不得低于全年自然天数的70%。

此外，高尔夫球、马术、汽车、卡丁车、摩托车的比赛场、训练场、练习场，除另有规定外，不得享受房产税、城镇土地使用税优惠政策。（完）

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