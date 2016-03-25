中国财政部：跨境电商零售进口税收新政出台 个人年度2万以内免征关税

路透北京3月25日 - 中国财政部周四表示，自4月8日起实施跨境电子商务零售进口（B2C）进口税收政策，考虑到大部分消费者的合理消费需求，政策将单次交易限值由由行邮税政策中的1,000元人民币（港澳台地区为800元）提高至2,000元，同时将设置个人年度交易限值为20,000元。

财政部网站刊登新闻稿并称，限值以内的进口商品关税税率暂设为零，进口环节增值税、消费税取消免征税额，暂按法定应纳税额的70%征收。

对于超过单次限值、累加后超过个人年度限值的单次交易，以及完税价格超过2,000元限值的单个不可分割商品，将均按照一般贸易方式全额征税。

目前，中国对于个人自用、合理数量的跨境电子商务零售进口商品征收行邮税。行邮税针对的是非贸易属性的进境物品，将关税和进口环节增值税、消费税三税合并征收，税率普遍低于同类进口货物的综合税率。

财政部也表示，考虑到现行监管条件，暂时将能够提供交易、支付、物流等电子信息的跨境电子商务零售进口商品纳入政策实施范围；不属于跨境电子商务零售进口的个人物品以及无法提供有关电子信息的跨境电子商务零售进口商品，仍将按现行规定执行。

此外，为了优化税目结构，方便旅客和消费者申报、纳税，提高通关效率，财政部还同步调整了行邮税政策，将目前的四档税目（对应税率分别为10%、20%、30%、50%）调整为三档。

其中，税目1主要为最惠国税率为零的商品，税目3主要为征收消费税的高档消费品，其他商品归入税目2。调整后，为保持各税目商品的行邮税税率与同类进口货物综合税率的大体一致，税目1、2、3的税率将分别为15%、30%、60%。（完）

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