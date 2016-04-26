中国财政部明确营改增后契税、房产税及个人所得税等计税依据

路透北京4月26日 - 中国财政部周二发布关于营改增后契税、房产税、土地增值税、个人所得税的计税依据问题的通知，明确计征契税的成交价格不含增值税；房产出租的，计征房产税的租金收入不含增值税。

将自5月1日起执行的该通知明确，土地增值税纳税人转让房地产取得的收入为不含增值税收入。土地增值税暂行条例等规定的土地增值税扣除项目涉及的增值税进项税额，允许在销项税额中计算抵扣的，不计入扣除项目，不允许在销项税额中计算抵扣的，可以计入扣除项目。

个人转让房屋的个人所得税应税收入不含增值税，其取得房屋时所支付价款中包含的增值税计入财产原值，计算转让所得时可扣除的税费不包括本次转让缴纳的增值税。

个人出租房屋的个人所得税应税收入不含增值税，计算房屋出租所得可扣除的税费不包括本次出租缴纳的增值税。个人转租房屋的，其向房屋出租方支付的租金及增值税额，在计算转租所得时予以扣除。

免征增值税的，确定计税依据时，成交价格、租金收入、转让房地产取得的收入不扣减增值税额。在计征上述税种时，税务机关核定的计税价格或收入不含增值税。

中国将在5月1日起全面实施营改增，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。上述通知旨在明确营改增后税收征管的实际操作。（完）