版本:
中国
中国财经 | 2015年 4月 24日 星期五 09:31 BJT

中国证监会：将提高印花税和恢复资本利得税等均属虚假信息

路透上海4月24日 - 就周四微信群纷传多部门拟提高印花税、恢复资本利得税等传言，中国证监会周五早发布微信称，该传言为虚假信息，希望投资者要仔细辨析信息来源，不要误传误报。

证监会微信还表示，对编造传播虚假信息、扰乱证券市场运行秩序的，证监会将依法予以查处。

昨日微信群中，有一条热门信息称多部门联合开会，认为股市已出现局部泡沫，建议提高印花税，恢复资本利得税，要求控制杠杆风险等。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐