中国2016年起证券交易印花税由央地分享全部调整为中央收入

路透北京12月31日 - 中国国务院周四下发通知称，决定自2016年1月1日起调整证券交易印花税中央与地方分享比例。

“为妥善处理中央与地方的财政分配关系，国务院决定，从2016年1月1日起，将证券交易印花税由现行按中央97%、地方3%比例分享全部调整为中央收入，”新华社援引通知内容称。

中国证券交易印花税自2008年9月19日起，由双边征收改为单边征收，税率保持0.1%。此后一直未进行调整。

2015年4月市场曾有传言称多部门拟提高印花税、恢复资本利得税，但证监会随后发布微信称，该传言为虚假信息，希望投资者要仔细辨析信息来源，不要误传误报。（完）