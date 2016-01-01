中国2016年起证券交易印花税由央地分享全部调整为中央收入

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月31日 - 中国国务院周四下发通知称，决定自2016年1月1日起调整证券交易印花税中央与地方分享比例。
“为妥善处理中央与地方的财政分配关系，国务院决定，从2016年1月1日起，将证券交易印花税由现行按中央97%、地方3%比例分享全部调整为中央收入，”新华社援引通知内容称。
中国证券交易印花税自2008年9月19日起，由双边征收改为单边征收，税率保持0.1%。此后一直未进行调整。
2015年4月市场曾有传言称多部门拟提高印花税、恢复资本利得税，但证监会随后发布微信称，该传言为虚假信息，希望投资者要仔细辨析信息来源，不要误传误报。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。