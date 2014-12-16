财政部：明年起降低煤炭出口关税 提高天然橡胶进口税率

路透北京12月16日 - 中国财政部周二表示，自2015年1月1日起，将对进出口关税进行部分调整，包括适当降低煤炭产品出口关税税率，适当提高天然橡胶等商品的进口暂定税率水平。

财政部网站新闻稿称，明年继续以暂定税率的形式对煤炭、原油、化肥、铁合金等产品征收出口关税。根据国内化肥供需情况的变化，将适当调整化肥出口关税，对氮肥、磷肥实施全年统一的出口关税税率。

进口方面，继续对小麦等7种农产品和尿素等3种化肥的进口实施关税配额管理，并对尿素等3种化肥实施1%的暂定配额税率。对关税配额外进口一定数量的棉花继续实施滑准税，税率不变。

此外，首次实施进口暂定税率和进一步降低税率的产品包括光通信用激光器、全自动铜丝焊接机等先进制造业所需的设备、零部件；电动汽车用电子控制制动器等有利于节能减排的环保设备；乙烯、镍铁等国内生产所需的能源资源性产品；降脂原料药、夏威夷果、相机镜头等药品和日用消费品。（完）

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(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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