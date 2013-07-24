8月1日起暂免征收部分小微企业的增值税和营业税--国务院

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京7月24日 - 中国国务院常务会议周三决定进一步公平税负，暂免征收部分小微企业的增值税和营业税。
国务院总理李克强主持召开会议决定，通过调整支出结构，盘活存量财政资金，缓解财政收支矛盾，按照公平税负原则，从8月1号起，对小微企业中月销售额不超过2万元人民币的增值税小规模纳税人和营业税纳税人暂免征收增值税和营业税，并抓紧研究相关长效机制，这将使符合条件的小微企业享受与个体工商户同样的税收政策。
会议指出，小微企业数量众多，多数为民营企业，对推动经济发展促进市场繁荣，发挥着重要作用。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。