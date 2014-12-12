滴滴打车获淡马锡腾讯等7亿美元注资

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海12月12日 - 中国知名打车软件--滴滴打车宣布，近日获得一笔7亿美元的融资，由新加坡投资机构淡马锡、国际投资集团DST及中国互联网巨头腾讯(0700.HK)等主导投资。
滴滴打车官方微信平台周四指出，“中国的城市交通体系的互联网化才刚刚开始，而滴滴还在路上，7亿美元融资仅仅是一个开始。”
滴滴打车1月刚获得腾讯等及其他风险投资共计1亿美元的融资，其与腾讯旗下微信支付紧密合作，打造打车生态圈的闭环运营。其竞争对手是阿里巴巴(BABA.N)支持的快的打车。这两家公司最近都宣布获得了国内打车软件市场的主要份额。
成立两年多的滴滴打车已在国内约300个城市运营，超过百万的出租车司机装上该软件，并有超过1亿的乘客用户。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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