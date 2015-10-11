分类管理巡游和网约出租车 构建多样化服务体系--中国交通部

路透北京10月10日 - 中国交通运输部周六就深化出租汽车行业改革征求意见，拟改革传统出租汽车行业体制机制的弊端，将新业态纳入出租汽车管理范畴，对巡游出租汽车和网络预约出租汽车实行分类管理，构建新老业态共存的多样化服务体系，逐步融合发展。

交通部网站刊登的文件显示，对于巡游出租汽车将实行经营权期限制和无偿使用。在通过“出租汽车+互联网”，实现传统出租汽车转型升级的同时，规范发展网络预约出租汽车，对经营者、车辆和驾驶员依法实施许可管理，与传统巡游出租汽车错位经营。

“分类管理，循序渐进，通过增量带动存量改革、细分市场提升运输服务，满足人民群众个性化出行需求，确保出租汽车行业健康发展。”征求意见稿这样描述出租汽车行业改革的目标。

新规将对网络预约出租汽车运价实行政府指导价或市场调节价，对巡游出租汽车运价实行政府定价或政府指导价。通过取消或减免出租汽车经营权有偿使用费，逐步取消出租汽车燃油补贴等措施，促进出租汽车回归合理定位。

新增出租汽车经营权全部实行无偿使用，并不得变更经营主体。已实行经营权有偿使用的，要逐步取消有偿使用费。 完善巡游出租汽车经营权的准入退出机制，建立完善以服务质量信誉为导向的出租汽车经营权配置和管理制度，巡游出租汽车经营权不得炒卖和擅自转让。

新规鼓励、支持和引导出租汽车企业、行业协会与出租汽车驾驶员、工会组织平等协商，合理确定承包费标准或定额任务，实行动态调整并向社会公布。鼓励借助互联网等技术探索多种利益分配机制，构建企业和驾驶员运营风险共担、利益合理分配的经营模式。

对于网络预约出租汽车，新规要求实行明码标价，向乘客提供发票，出租汽车经营者要为乘客购买相关保险。任何企业和个人不得为乘客和未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展运营服务，不得以私人小客车合乘（拼车、顺风车）名义提供运营服务。

截至2014年底，中国共有出租汽车137万辆，从业人员261.8万人，2014年完成客运量406亿人次。部分城市存在出租汽车“打车难”、行业服务质量不高、行业稳定基础薄弱等现象。特别是近两年，移动互联网快速融入出租汽车行业使行业矛盾进一步凸显。(完)