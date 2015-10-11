分类管理巡游和网约出租车 构建多样化服务体系--中国交通部

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月10日 - 中国交通运输部周六就深化出租汽车行业改革征求意见，拟改革传统出租汽车行业体制机制的弊端，将新业态纳入出租汽车管理范畴，对巡游出租汽车和网络预约出租汽车实行分类管理，构建新老业态共存的多样化服务体系，逐步融合发展。
交通部网站刊登的文件显示，对于巡游出租汽车将实行经营权期限制和无偿使用。在通过“出租汽车+互联网”，实现传统出租汽车转型升级的同时，规范发展网络预约出租汽车，对经营者、车辆和驾驶员依法实施许可管理，与传统巡游出租汽车错位经营。
“分类管理，循序渐进，通过增量带动存量改革、细分市场提升运输服务，满足人民群众个性化出行需求，确保出租汽车行业健康发展。”征求意见稿这样描述出租汽车行业改革的目标。
新规将对网络预约出租汽车运价实行政府指导价或市场调节价，对巡游出租汽车运价实行政府定价或政府指导价。通过取消或减免出租汽车经营权有偿使用费，逐步取消出租汽车燃油补贴等措施，促进出租汽车回归合理定位。
新增出租汽车经营权全部实行无偿使用，并不得变更经营主体。已实行经营权有偿使用的，要逐步取消有偿使用费。 完善巡游出租汽车经营权的准入退出机制，建立完善以服务质量信誉为导向的出租汽车经营权配置和管理制度，巡游出租汽车经营权不得炒卖和擅自转让。
新规鼓励、支持和引导出租汽车企业、行业协会与出租汽车驾驶员、工会组织平等协商，合理确定承包费标准或定额任务，实行动态调整并向社会公布。鼓励借助互联网等技术探索多种利益分配机制，构建企业和驾驶员运营风险共担、利益合理分配的经营模式。
对于网络预约出租汽车，新规要求实行明码标价，向乘客提供发票，出租汽车经营者要为乘客购买相关保险。任何企业和个人不得为乘客和未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展运营服务，不得以私人小客车合乘（拼车、顺风车）名义提供运营服务。
截至2014年底，中国共有出租汽车137万辆，从业人员261.8万人，2014年完成客运量406亿人次。部分城市存在出租汽车“打车难”、行业服务质量不高、行业稳定基础薄弱等现象。特别是近两年，移动互联网快速融入出租汽车行业使行业矛盾进一步凸显。(完)
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。