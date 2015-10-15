中国三大运营商向铁塔公司转让资产 将获不菲收益

路透上海10月15日 - 中国电信(0728.HK)、中国移动(0941.HK)和中国联通(0762.HK)周三晚间发布公告称，三家公司周三已与中国铁塔公司签约，后者以现金和发行股份的形式向三者收购全部存量铁塔相关资产，这三家上市公司均将获得因资产溢价带来的不菲收益。

中国移动计划转让的铁塔相关资产评估值为1,163.66亿元人民币；中国联通和中国电信分别为631.8亿元和343.42亿元。中国铁塔将以发行股份与支付现金相结合的方式，收购这些资产。此外，中国铁塔将同步向中国国新控股公司增发新股，后者以现金认购。中国铁塔将在收到国新认购款后，分期支付现金对价，将于2017年底前支付完毕。

交易完成后，中国铁塔将由中国移动持有38%股份、中国联通持有28.1%股份、中国电信持有27.9%股份、中国国新持有6%股份。中国国新是一家由国资委直接监管的资产经营与管理公司，主要参与中央企业上市、非上市股份制改革。

根据三家上市公司公告，中国移动、中国联通和中国电信此次转让资产，将分别获得的约195亿元、约96.82亿元、约51.32亿元的帐面价值溢价。每家公司所获溢价在扣除各自在中国铁塔所占的比例外，其余部分均可计入当期损益，例如中国移动所获溢价的62%可计入今年损益，其余在资产剩余折旧期内递延实现。

据新华社周四晚间报导，收购三家电信企业存量铁塔相关资产，是中国铁塔实现集约化、规模化、专业化、高效化运营的重要基础。交易完成后，中国铁塔将充分发挥规模效应，通过高效的运营与管理，提高设施共享率，降低单塔运营及维护成本，满足三家电信企业4G等通信基础设施建设需求。

报导引述工信部总工程师张峰的话称，从今年1月起，中国铁塔已全面承接三家电信企业的新建需求，目前已承接铁塔类建设项目超过44万个，已开工建设42万个，新建共享率达到73.1%，约少建基站近20万个，节约行业投资超过400亿元，减少土地占用约１万亩。

中国铁塔设立后，已确定了“三步走”战略：快速形成对增量铁塔、站址资源及附属设施的新建能力；2015年完成对三家电信企业相关存量资产的注入和交割；择机上市并实现混合所有制发展。（完）