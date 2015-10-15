中国三大运营商向铁塔公司转让资产 将获不菲收益

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月15日 - 中国电信(0728.HK)、中国移动(0941.HK)和中国联通(0762.HK)周三晚间发布公告称，三家公司周三已与中国铁塔公司签约，后者以现金和发行股份的形式向三者收购全部存量铁塔相关资产，这三家上市公司均将获得因资产溢价带来的不菲收益。
中国移动计划转让的铁塔相关资产评估值为1,163.66亿元人民币；中国联通和中国电信分别为631.8亿元和343.42亿元。中国铁塔将以发行股份与支付现金相结合的方式，收购这些资产。此外，中国铁塔将同步向中国国新控股公司增发新股，后者以现金认购。中国铁塔将在收到国新认购款后，分期支付现金对价，将于2017年底前支付完毕。
交易完成后，中国铁塔将由中国移动持有38%股份、中国联通持有28.1%股份、中国电信持有27.9%股份、中国国新持有6%股份。中国国新是一家由国资委直接监管的资产经营与管理公司，主要参与中央企业上市、非上市股份制改革。
根据三家上市公司公告，中国移动、中国联通和中国电信此次转让资产，将分别获得的约195亿元、约96.82亿元、约51.32亿元的帐面价值溢价。每家公司所获溢价在扣除各自在中国铁塔所占的比例外，其余部分均可计入当期损益，例如中国移动所获溢价的62%可计入今年损益，其余在资产剩余折旧期内递延实现。
据新华社周四晚间报导，收购三家电信企业存量铁塔相关资产，是中国铁塔实现集约化、规模化、专业化、高效化运营的重要基础。交易完成后，中国铁塔将充分发挥规模效应，通过高效的运营与管理，提高设施共享率，降低单塔运营及维护成本，满足三家电信企业4G等通信基础设施建设需求。
报导引述工信部总工程师张峰的话称，从今年1月起，中国铁塔已全面承接三家电信企业的新建需求，目前已承接铁塔类建设项目超过44万个，已开工建设42万个，新建共享率达到73.1%，约少建基站近20万个，节约行业投资超过400亿元，减少土地占用约１万亩。
中国铁塔设立后，已确定了“三步走”战略：快速形成对增量铁塔、站址资源及附属设施的新建能力；2015年完成对三家电信企业相关存量资产的注入和交割；择机上市并实现混合所有制发展。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。