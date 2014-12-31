华为2014年智能手机营收跳升近三分之一至118亿美元

路透北京12月31日 - 根据路透获悉的一项公司内部备忘录，中国华为智能手机营收2014年跳增近三分之一，至118亿美元，显示华为继续在全球手机大战中攻城略地。

根据华为消费者BG CEO余承东发给员工的年终备忘录，该公司智能手机部门2014年智能手机出货量约为7,500万部。这虽然较上年同期增加逾40%，但低于华为先前提出的8,000万部销售目标。

华为发言人齐纪称，公司不对内部备忘录置评。

该业绩表现证实华为属于少数正在增长的智能手机制造商之列。这些手机厂商包括小米[XTC.UL]和LG电子(066570.KS)，它们的增长率超过行业领袖。

分析师估计，受低成本供应商挤压，行业领袖三星电子(005930.KS)2014年手机出货量料几近持平，位居第二的苹果APPL.O出货量料增加约20%。

Trendforce分析师Alan Chen在本月的一份研究报告中称，华为、小米和联想集团(0992.HK)，将在2015年争夺中国智能手机厂商冠军的头衔。中国联想今年稍早完成对谷歌(GOOGL.O)旗下摩托罗拉手机事业的并购。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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