华为2014年智能手机营收跳升近三分之一至118亿美元

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京12月31日 - 根据路透获悉的一项公司内部备忘录，中国华为智能手机营收2014年跳增近三分之一，至118亿美元，显示华为继续在全球手机大战中攻城略地。
根据华为消费者BG CEO余承东发给员工的年终备忘录，该公司智能手机部门2014年智能手机出货量约为7,500万部。这虽然较上年同期增加逾40%，但低于华为先前提出的8,000万部销售目标。
华为发言人齐纪称，公司不对内部备忘录置评。
该业绩表现证实华为属于少数正在增长的智能手机制造商之列。这些手机厂商包括小米[XTC.UL]和LG电子(066570.KS)，它们的增长率超过行业领袖。
分析师估计，受低成本供应商挤压，行业领袖三星电子(005930.KS)2014年手机出货量料几近持平，位居第二的苹果APPL.O出货量料增加约20%。
Trendforce分析师Alan Chen在本月的一份研究报告中称，华为、小米和联想集团(0992.HK)，将在2015年争夺中国智能手机厂商冠军的头衔。中国联想今年稍早完成对谷歌(GOOGL.O)旗下摩托罗拉手机事业的并购。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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