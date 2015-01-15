小米推出新旗舰产品小米Note 挑战苹果iPhone 6 Plus

路透上海1月15日 - 全球第三大智能手机厂商--小米科技周四发布其最新旗舰产品小米Note，以苹果公司(AAPL.O)新推的大屏手机iPhone 6 Plus为座标，在外型和性能上发起正面挑战，而价格上仍坚持其价廉物美的传统，小米Note售价仅为iPhone 6 Plus的三分之一略多。

小米公司创始人、首席执行官（CEO）雷军一如既往地主持今天这场新品发布会。据他介绍，小米Note比iPhone 6 Plus更薄更轻，外型稍窄稍短，但其屏幕达到5.7英寸，略超iPhone 6 Plus的5.5英寸。

他对比指出，小米Note的屏幕色彩饱和度高达95%，而iPhone 6 Plus为72%。小米Note使用2.5GHz高通骁龙801处理器和3GB内存，支持移动4G和联通4G的双卡双待双4G。同时小米Note相机和机身背部完全在一个平面上，不像iPhone 6 Plus背板上相机凸起。

“小米就是要血战到底，进一步推动智能手机的进步。”雷军重申小米公司的愿景：在5-10年内成为全球最大的智能手机厂商。

目前韩国三星电子(005930.KS)和苹果为全球前两大智能手机厂商。

小米此次还为小米发烧友准备了小米Note的顶配版，该款手机搭载国内首发的目前最为强大的八核64位高通骁龙810处理器；配备Adreno 430图形处理器，该处理器比上代性能提升80%，功耗降低30%；配备4GB LPDDR4内存，速度提高70%；64GB高速闪存，可使读写速度提升两倍。

小米Note手机的16G版和64G版分别售价2,299元人民币和2,799元，将于1月27日开始销售。售价为3,299元的小米Note顶配版估计将于3月左右推向市场。而据苹果公司官网，iPhone 6 Plus的16G版和64G版官方售价分别为6,088元和6,888元。

**智能互联**

雷军在新品发布会上还披露其智能设备发展计划，构想未来以手机为中心连接所有智能设备，包括各种电子设备、家电等。

目前小米生态链系统旗下不断出现引起市场轰动的产品，比如小米空气净化器、小米手环、小蚁高清摄像机、iHealth智能血压仪等。雷军透露，小米已陆续投资25家生态链企业，去年底小米还以12.6亿元入股国内大型家电厂商美的集团(000333.SZ)，希望推动美的集团每年销售的3亿台家电更多智能化。

据他介绍，小米已研发了通用智能模块，将以材料成本价提供给合作伙伴，并且研发通用的控制中心小米智能家庭APP，统一设备连接入口，甚至小米还研发了智能硬件通用云服务。

雷军表示，无论是智能模块还是控制中心，小米生态链的原则就是开放、不排他、不独家，“合作就是要把敌人搞得少少的，把朋友搞得多多的。”

成立才三年多的小米科技，去年销售逾6,100万部手机；税前营收为743亿元，较2013年成长135%。在最近刚完成的新一轮融资中，科技基金All-stars、俄罗斯科技基金DST、新加坡政府投资公司(GIC)、厚朴投资和云峰基金等投资机构向其投资共11亿美元，小米的估值升至450亿美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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