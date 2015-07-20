华为称全年1亿台智能手机发货目标将提前完成--内部备忘

路透香港7月20日 - 全球第四大智能手机生产商--华为周一称，预计全年1亿台智能手机发货目标将提前完成。

据华为消费者业务总裁余承东在一份给员工的备忘中称，从5月开始智能手机月发货超千万台，预计全年1亿台发货目标将提前完成。

去年，华为的智能手机出货量7,500万台，低于8,000万台之目标。公司稍早公布，今年上半年销售收入同比增加30%至1,759亿元人民币（283亿美元），得益于消费者及电讯业务表现。

根据研究机构Gartner，华为一季度的全球智能手机市场占有率为5.4%，落后于三星(005930.KS)、苹果(AAPL.O)及联想集团(0883.HK)。（完）

(编译 雷美珍；审校 林高丽)

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