北京警方捣毁一家生产假冒手机的工厂 案值1.2亿余元

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京7月27日（记者 Gerry Shih） - 北京警方捣毁一家生产假手机的工厂，该厂生产了4.1万余部假iPhone，价值1.2亿余元。
警方5月对该厂采取了行动，逮捕了九名嫌疑人，包括起领导作用的一对夫妇。该犯罪团伙以电子产品维修为名义，在顺义区设立了这家工厂。
北京警方周日发布的微博披露了案件的具体情况。
犯罪团伙领导人为现年43岁的俞某某及其40岁的妻子谢某某，两人都是深圳市人。他们涉嫌拥有六条制造假冒手机的生产线。
他们组织员工数百人，将二手智能手机零件进行组装，生产假冒手机并发往国外。
警方现场查扣各种假冒品牌手机1,400余部，假冒配件百万余个。
北京警方根据查获一批假冒手机的美国当局所提供的线索开展调查。
警方代表周一拒绝发表评论，称没有其他信息。
苹果也没有发表评论，称调查仍在继续。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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