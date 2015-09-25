创维数码与东芝开展战略合作 在中国及日本销售电器产品

路透香港9月25日 - 中国主要家电生产商--创维数码控股有限公司(0751.HK)周五称，该公司与日本东芝(6502.T)将开展战略合作，在中国及日本销售并发展指定电器产品。

根据战略合作合同，创维数码将分别收购东芝家用电器制造于南海及深圳子公司各5%之股权，并获这两间公司授权为其生产指定型号冰箱、洗衣机及吸尘机于中国国内的独占销售权。

创维数码称，“上述战略合作让本集团与东芝成为战略合作伙伴，在中国及日本销售及发展指定电器产品，进一步推广本集团及东芝的品牌。”

此次合作正值东芝面临业务困境，该公司上周公布，在个人电脑(PC)和电视机销售低迷的拖累下，第一季转为亏损，这使得新任执行长(CEO)面临更大的压力。

创维今天收升2.79%，报5.52港元。（完）

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