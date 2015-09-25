创维数码与东芝开展战略合作 在中国及日本销售电器产品

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月25日 - 中国主要家电生产商--创维数码控股有限公司(0751.HK)周五称，该公司与日本东芝(6502.T)将开展战略合作，在中国及日本销售并发展指定电器产品。
根据战略合作合同，创维数码将分别收购东芝家用电器制造于南海及深圳子公司各5%之股权，并获这两间公司授权为其生产指定型号冰箱、洗衣机及吸尘机于中国国内的独占销售权。
创维数码称，“上述战略合作让本集团与东芝成为战略合作伙伴，在中国及日本销售及发展指定电器产品，进一步推广本集团及东芝的品牌。”
此次合作正值东芝面临业务困境，该公司上周公布，在个人电脑(PC)和电视机销售低迷的拖累下，第一季转为亏损，这使得新任执行长(CEO)面临更大的压力。
创维今天收升2.79%，报5.52港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。