北京警方捣毁一家生产假冒手机的工厂 案值1.2亿余元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月27日（记者 Gerry Shih） - 北京警方捣毁一家生产假手机的工厂，该厂生产了4.1万余部假iPhone，价值1.2亿余元。
警方5月对该厂采取了行动，逮捕了九名嫌疑人，包括起领导作用的一对夫妇。该犯罪团伙以电子产品维修为名义，在顺义区设立了这家工厂。
北京警方周日发布的微博披露了案件的具体情况。
犯罪团伙领导人为现年43岁的俞某某及其40岁的妻子谢某某，两人都是深圳市人。他们涉嫌拥有六条制造假冒手机的生产线。
他们组织员工数百人，将二手智能手机零件进行组装，生产假冒手机并发往国外。
警方现场查扣各种假冒品牌手机1,400余部，假冒配件百万余个。
北京警方根据查获一批假冒手机的美国当局所提供的线索开展调查。
警方代表周一拒绝发表评论，称没有其他信息。
苹果也没有发表评论，称调查仍在继续。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”