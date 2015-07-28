北京警方捣毁一家生产假冒手机的工厂 案值1.2亿余元

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月27日（记者 Gerry Shih） - 北京警方捣毁一家生产假手机的工厂，该厂生产了4.1万余部假iPhone，价值1.2亿余元。

警方5月对该厂采取了行动，逮捕了九名嫌疑人，包括起领导作用的一对夫妇。该犯罪团伙以电子产品维修为名义，在顺义区设立了这家工厂。

北京警方周日发布的微博披露了案件的具体情况。

犯罪团伙领导人为现年43岁的俞某某及其40岁的妻子谢某某，两人都是深圳市人。他们涉嫌拥有六条制造假冒手机的生产线。

他们组织员工数百人，将二手智能手机零件进行组装，生产假冒手机并发往国外。

警方现场查扣各种假冒品牌手机1,400余部，假冒配件百万余个。

北京警方根据查获一批假冒手机的美国当局所提供的线索开展调查。

警方代表周一拒绝发表评论，称没有其他信息。

苹果也没有发表评论，称调查仍在继续。（完）