小米计划投资印度初创企业和海外网络电视内容服务

路透北京1月16日 - 全球第三大智能手机生产商--小米[XTC.UL]计划投资于印度的科技初创企业和海外媒体内容业务，希望自有品牌的电视机和家电能够进入千家万户。

小米在三年前刚刚开始出售手机，去年12月就宣布完成了11亿美元的融资，对该公司的估值为450亿美元，从而令其成为全球最有价值的科技初创公司。

小米在手机市场对三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)穷追不舍，目前又把业务触角伸进了家电和电视机领域。该公司已经准备出10亿美元用于增加网络电视内容。

“我们真正大笔投资的方向是内容，特别是作为起点的中国市场，不过其他市场也很重要，”小米全球副总裁Hugo Barra周五接受专访时称。

小米最近的投资行动包括认购美的集团定向增发的股份，希望能创造可由智能手机控制的互联网家电环境。

“我们还想作些投资的另外一个领域就是印度的初创公司。印度已经是我们除了中国大陆以外的最大市场，”Barra表示，但没有细说打算投资哪类初创公司。

小米在印度市场可谓有得有失。在爱立信(易利信/Ericsson)(ERICb.ST)提出知识产权(智慧财产权)侵权诉讼之后，小米被迫在印度暂停销售手机。12月则是获准部分恢复贩售，不过这起诉讼还未了结。

关于海外扩张可能因为侵犯知识产权指控而停摆的疑虑，Barra予以驳斥，他并称爱立信的诉讼并不影响日常运营。

Barra称，部分对小米提供的指控是不合理的，公司将会予以反击。

批评人士称，小米不愿拓展西方国家市场，是因为该公司能够与同业竞争的专利太少。

“这跟知识产权毫无关系，”Barra称。“这是有鉴于发展中市场有更大商机的事实，在这些市场上，我们用高配(高规)低价的策略更具杀伤力。”

“如果把这些市场人口加起来，这要比西方市场规模大许多。”

路透周一独家报导指出，在上个月小米进行筹资之前，首席执行官雷军和Facebook(FB.O)创办人扎克伯格曾经讨论由Facebook投资小米一事，但最终未能敲定协议。

Barra拒绝对小米与Facebook合作问题置评，仅称两家公司关系非常好。(完)

(编译/审校 徐文焰/张明钧/王丽鑫)

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