小米计划投资印度初创企业和海外网络电视内容服务

《路透早报》--5月6日
--尽管周五美国4月就业数据大幅反弹，美元兑欧元仍触及约六个月最低水准，因数据未能撼动法国大选第二轮投票前投资者对欧元的乐观情绪。美国就业报告强化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在6月再度升息的预期，带动美债收益率曲线趋平，加之油价反弹，令标准普尔500指数创下纪录最高收位。
路透北京1月16日 - 全球第三大智能手机生产商--小米[XTC.UL]计划投资于印度的科技初创企业和海外媒体内容业务，希望自有品牌的电视机和家电能够进入千家万户。
小米在三年前刚刚开始出售手机，去年12月就宣布完成了11亿美元的融资，对该公司的估值为450亿美元，从而令其成为全球最有价值的科技初创公司。
小米在手机市场对三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)穷追不舍，目前又把业务触角伸进了家电和电视机领域。该公司已经准备出10亿美元用于增加网络电视内容。
“我们真正大笔投资的方向是内容，特别是作为起点的中国市场，不过其他市场也很重要，”小米全球副总裁Hugo Barra周五接受专访时称。
小米最近的投资行动包括认购美的集团定向增发的股份，希望能创造可由智能手机控制的互联网家电环境。
“我们还想作些投资的另外一个领域就是印度的初创公司。印度已经是我们除了中国大陆以外的最大市场，”Barra表示，但没有细说打算投资哪类初创公司。
小米在印度市场可谓有得有失。在爱立信(易利信/Ericsson)(ERICb.ST)提出知识产权(智慧财产权)侵权诉讼之后，小米被迫在印度暂停销售手机。12月则是获准部分恢复贩售，不过这起诉讼还未了结。
关于海外扩张可能因为侵犯知识产权指控而停摆的疑虑，Barra予以驳斥，他并称爱立信的诉讼并不影响日常运营。
Barra称，部分对小米提供的指控是不合理的，公司将会予以反击。
批评人士称，小米不愿拓展西方国家市场，是因为该公司能够与同业竞争的专利太少。
“这跟知识产权毫无关系，”Barra称。“这是有鉴于发展中市场有更大商机的事实，在这些市场上，我们用高配(高规)低价的策略更具杀伤力。”
“如果把这些市场人口加起来，这要比西方市场规模大许多。”
路透周一独家报导指出，在上个月小米进行筹资之前，首席执行官雷军和Facebook(FB.O)创办人扎克伯格曾经讨论由Facebook投资小米一事，但最终未能敲定协议。
Barra拒绝对小米与Facebook合作问题置评，仅称两家公司关系非常好。(完)
(编译/审校 徐文焰/张明钧/王丽鑫)
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--尽管周五美国4月就业数据大幅反弹，美元兑欧元仍触及约六个月最低水准，因数据未能撼动法国大选第二轮投票前投资者对欧元的乐观情绪。美国就业报告强化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在6月再度升息的预期，带动美债收益率曲线趋平，加之油价反弹，令标准普尔500指数创下纪录最高收位。
路透香港5月5日 - 中国企业未来数月可能面临信贷紧张，因为国内债券市场萎缩，以及银行业面临清理不良贷款的压力，使得企业要为今年到期的1,300亿美元债务以及2018年到期的2,480亿美元债务的再融资劳心费神。
--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。