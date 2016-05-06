独家：苹果CEO库克将访华 会见中国高官--消息

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月6日（记者 Matthew Miller） - 熟悉情况的消息人士称，苹果(AAPL.O)首席执行官库克计划本月晚些时候访问北京，与中国政府高层会面；苹果在中国市场正面临一些挫折。
苹果近几周在中国面临一系列问题，包括智能手机销售下滑、iPhone商标诉讼败诉以及一些线上娱乐服务被叫停。中国市场是苹果仅次于美国的第二大市场。
这引发对苹果增长势头的担忧，苹果上周公布的一季度营收萎缩，为13年来首次。
富豪投资者伊坎（Carl Icahn）上周接受CNBC电视采访时表示，已经清仓苹果股票，提到中国经济放缓以及对苹果在华业务是否会遭遇政府层面困难的担忧。
这位消息人士匿名表示，库克计划在中国之行中会见中国政府和中共高官，包括中宣部官员。
苹果没有对置评请求作出回应。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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