《独家新闻》苹果CEO库克将访华，会见中国高官--消息

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Matthew Miller

路透北京5月6日 - 熟悉情况的消息人士称，苹果 首席执行官库克计划本月晚些时候访问北京，与中国政府高层会面；苹果在中国市场正面临一些挫折。

苹果近几周在中国面临一系列问题，包括智能手机销售下滑、iPhone商标诉讼败诉以及一些线上娱乐服务被叫停。中国市场是苹果仅次于美国的第二大市场。

这引发对苹果增长势头的担忧，苹果上周公布的一季度营收萎缩，为13年来首次。

富豪投资者伊坎（Carl Icahn）上周接受CNBC电视采访时表示，已经清仓苹果股票，提到中国经济放缓以及对苹果在华业务是否会遭遇政府层面困难的担忧。

这位消息人士匿名表示，库克计划在中国之行中会见中国政府和中共高官，包括中宣部官员。