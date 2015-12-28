中国电信董事长常小兵涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透北京12月28日 - 中国中央纪委监察部周日公布，中国电信集团公司党组书记、董事长常小兵涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
中纪委监察部网站公告显示，常小兵历任南京市电信局副局长，中国邮电电信总局副局长，信息产业部电信管理局副局长、局长，中国电信集团公司副总经理、党组副书记，中国联合通信有限公司董事长、党组书记；中国联合网络通信集团有限公司董事长、党组书记。
常小兵于2015年8月任中国电信集团公司董事长、党组书记。
今年4月，中国电信集团原副总经理冷荣泉因涉嫌严重违纪亦遭中纪委调查。
中国电信集团和中国联合网络通信集团旗下分别有上市公司中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)。（完）
(发稿 马蓉；审校 宿泱韫/张喜良)
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