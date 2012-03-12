中国电信巨头齐聚成都 建设云计算产业集群

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京3月12日电---中国三大电信巨头已完成在四川省成都市布局云计算数据中心,该市并计划到2015年时围绕云计算技术建成的三大产业集群将达到3,000亿元人民币规模.
新华社周日报导援引成都经信委副主任李长虹称,到2015年时成都将形成云服务、基础软硬件设备生产和云终端产品制造三大产业集群,云计算产业规模达到3,000亿元,云服务规模占全国市场的比重超过10%.
中国联通(600050.SS)(0762.HK)近日签约在成都建设IDC互联网数据中心,包括中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国电信(0728.HK)三大电信巨头完成在该市的云计算数据中心布局.
云计算是指企业及个人通过网络向远程主机获取付费服务.在此环境下,个人终端设备只要与宽带相连,平时把大量信息储存到"云"(网络)上,随需随取,对於终端设备的硬件要求大大降低,消费者在获取更为强大的信息服务同时,硬件成本也更为低廉.
包括苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)、英特尔(INTC.O)及国内的华为HWT.UL、百度(BIDU.O)、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)都在加紧布局云计算技术前沿,以占据这一新兴的信息产业市场.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。