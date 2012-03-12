中国电信巨头齐聚成都 建设云计算产业集群

路透北京3月12日电---中国三大电信巨头已完成在四川省成都市布局云计算数据中心,该市并计划到2015年时围绕云计算技术建成的三大产业集群将达到3,000亿元人民币规模.

新华社周日报导援引成都经信委副主任李长虹称,到2015年时成都将形成云服务、基础软硬件设备生产和云终端产品制造三大产业集群,云计算产业规模达到3,000亿元,云服务规模占全国市场的比重超过10%.

中国联通(600050.SS)(0762.HK)近日签约在成都建设IDC互联网数据中心,包括中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国电信(0728.HK)三大电信巨头完成在该市的云计算数据中心布局.

云计算是指企业及个人通过网络向远程主机获取付费服务.在此环境下,个人终端设备只要与宽带相连,平时把大量信息储存到"云"(网络)上,随需随取,对於终端设备的硬件要求大大降低,消费者在获取更为强大的信息服务同时,硬件成本也更为低廉.

包括苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)、英特尔(INTC.O)及国内的华为HWT.UL、百度(BIDU.O)、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)都在加紧布局云计算技术前沿,以占据这一新兴的信息产业市场.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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