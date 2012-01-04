中国电信计划今年初进军英国市场

路透伦敦1月4日电---中国电信股份有限公司(0728.HK)周三表示,计划今年初在英国推出针对当地中国居民,企业和访客的移动通信服务,成为首家在中国以外市场推出此类服务的中国电信企业.

中国电信和Everything Everywhere表示,以上服务将使用租用的Everything Everywhere网络空间.Everything Everywhere是法国电信FTE.PA和德国电信(DTEGn.DE)的合资企业,是英国最大的运营商.

中国电信也在考虑以类似的移动虚拟网络运营商模式进入美国市场.移动虚拟网络运营商模式意指其使用的是其他运营商的网络.

中国电信(欧洲)有限公司的董事总经理欧岩表示,"我们希望尽快在英国推出服务,因在针对与日俱增的英国华人群体提供量身定制的移动服务和有竞争力的资费方面,目前市场上还存在着很大的缺口."

产业研究企业Ovum的电信策略部主管Steven Hartley表示,此举对中国电信具有意义,但对市场的影响将可能有限.

"此项交易是中国电信向海外市场拓展的一项重要举动,是其采取有别于竞争对手行动的一次尝试.不过,此举对英国市场可能影响甚微,"他说.

"中国电信此项服务的主要卖点可能是打电话到中国收费低廉.不过,诸如Lycamobile和Lebara等营运商已提供了此类服务.这些竞争对手还可以向希望拨打除中国以外国家的客户提供此类服务."

新服务计划在今年首季推出.其他合作方包括Virgin Mobile VMED.LVMED.O, Lycamobile和Cable and Wireless CWP.L.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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