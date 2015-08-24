中国三大运营商齐换帅 未来行业格局将稳中小变（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京8月24日 - 中共中央组织部周一公布中国三大电讯运营商集团高层变动，中电信董事长王晓初及联通董事长常小兵落实对调，工信部副部长尚冰则接替即将退休的奚国华，出任中移动董事长。
中国移动、中国联通和中国电信今日分别在各自官网刊登了上述信息。
人民日报旗下环球网援引分析人士认为，中国移动换帅和电信、联通领导互换，对整个电信业大格局影响不大，是稳中有小变。未来几年总格局是求稳定，小变化，正常发展，整个行业变数不大。
报导称，近几年移动互联网快速发展，通讯工具层出不穷，三大运营商的发展陷入困境，变革是传统运营商的必然选择，目前所有的运营商都在进行转型，包括商业模式的转型与人员架构和管理层架构的更细化。
中国移动集团旗下上市公司为中移动(0941.HK)，中国联通集团为联通(0762.HK)的母公司，而中国电信集团旗下上市公司为中电信(0728.HK)。
据三家最新发布的2015年中期财报显示，中移动在用户规模、市场覆盖以及营收利润等各方面依然延续多年的霸主地位。
联通早盘收升0.92%，报10.92港元，是唯一上升的恒生指数.HSI成分股；中移动早盘收跌3.74%，报96.55港元；中电信跌6.67%，报4.34港元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。