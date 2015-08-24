中国三大运营商齐换帅 未来行业格局将稳中小变（更新版）

(新增评论)

路透北京8月24日 - 中共中央组织部周一公布中国三大电讯运营商集团高层变动，中电信董事长王晓初及联通董事长常小兵落实对调，工信部副部长尚冰则接替即将退休的奚国华，出任中移动董事长。

中国移动、中国联通和中国电信今日分别在各自官网刊登了上述信息。

人民日报旗下环球网援引分析人士认为，中国移动换帅和电信、联通领导互换，对整个电信业大格局影响不大，是稳中有小变。未来几年总格局是求稳定，小变化，正常发展，整个行业变数不大。

报导称，近几年移动互联网快速发展，通讯工具层出不穷，三大运营商的发展陷入困境，变革是传统运营商的必然选择，目前所有的运营商都在进行转型，包括商业模式的转型与人员架构和管理层架构的更细化。

中国移动集团旗下上市公司为中移动(0941.HK)，中国联通集团为联通(0762.HK)的母公司，而中国电信集团旗下上市公司为中电信(0728.HK)。

据三家最新发布的2015年中期财报显示，中移动在用户规模、市场覆盖以及营收利润等各方面依然延续多年的霸主地位。

联通早盘收升0.92%，报10.92港元，是唯一上升的恒生指数.HSI成分股；中移动早盘收跌3.74%，报96.55港元；中电信跌6.67%，报4.34港元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。