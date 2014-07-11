中国三大电信商拟共组铁塔设施公司 有利减少重复建设

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透香港7月11日 - 中国联通(0762.HK)周五宣布，拟与中国其余两家电信公司--中移动(0941.HK)和中国电信(0728.HK)共同发起设立一家铁塔设施公司，注册资本为100亿元人民币。此举将有利减少行业的重复建设。
联通的声明称，拟成立的合营企业为＂中国通信设施服务股份有限公司＂，中移动、联通和中国电信将分别持股40%、30.1%和29.9%。
声明称，合营公司的成立将有利减少国内电信行业内铁塔以及相关基础设施的重复建设，提高行业投资效率及电信基础设施共建共享水平，从机制上进一步促进节约资源和环境保护。
声明还表示，目前发起人正考虑将一定数量的电信资产注入中国通信设施服务股份有限公司的初步阶段，而任何注资将须遵守适用的法律及监管要求。（完）
浏览上市公司的声明，请点选：(here)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。