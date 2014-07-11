中国三大电信商拟共组铁塔设施公司 有利减少重复建设

路透香港7月11日 - 中国联通(0762.HK)周五宣布，拟与中国其余两家电信公司--中移动(0941.HK)和中国电信(0728.HK)共同发起设立一家铁塔设施公司，注册资本为100亿元人民币。此举将有利减少行业的重复建设。

联通的声明称，拟成立的合营企业为＂中国通信设施服务股份有限公司＂，中移动、联通和中国电信将分别持股40%、30.1%和29.9%。

声明称，合营公司的成立将有利减少国内电信行业内铁塔以及相关基础设施的重复建设，提高行业投资效率及电信基础设施共建共享水平，从机制上进一步促进节约资源和环境保护。

声明还表示，目前发起人正考虑将一定数量的电信资产注入中国通信设施服务股份有限公司的初步阶段，而任何注资将须遵守适用的法律及监管要求。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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