去年电信3G用户净增逾1亿--工信部

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京1月25日 - 中国工业和信息化部最新公布的2012年全国电信业统计公报显示,去年电信综合价格水平同比下降1.9%;实现电信业务收入1万亿762.9亿元人民币,同比增长9.0%.
周四晚间刊登在工信部网站上的公报称,去年完成电信固定资产投资3,613.8亿元,同比增长8.5%;全行业完成电信业务总量1万亿2,984.6亿元,同比增长11.1%.
"全年3G用户净增1亿438万户,年净增用户首次突破一亿户,达到2.32亿户."公告称.
数据显示,去年全国电话用户中,移动用户达到11亿1,215.5万户,在电话用户总数中所占的比重达到80%.移动用户普及率达到每百人82.6部,每百人比上年末提高9部.
去年全国网民数净增0.51亿人,达到5.64亿人.手机网民数净增0.64亿人,达到4.20亿人,占网民总数的74.5%.互联网普及率达到42.1%,比上年末提高3.8个百分点.
公告并显示,在电信业务收入中,非话音业务收入5,322.1亿元,增长16.9%,占电信业务收入比重上升至49.5%.
中国工业和信息化部官员此前透露,中国将扶持民营资本实质性进入基础电信领域,力争在移动通信试点业务方面推出一批民间示范企业,增添电信市场竞争活力(完)
(发稿 谢衡; 审校)
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
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