中国电信称已要求当局中止对其反垄断调查

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透香港12月2日电---中国电信股份有限公司(0728.HK)表示,已向相关监管机构提交了整改方案和中止当局对其进行反垄断调查的申请.公司表示,将继续推进五年内公众用户上网单位带宽价格下降35%.
中国央视上月上旬报导,国家发改委就宽带接入问题对中国电信和中国联通(0762.HK)展开反垄断调查.如果事实成立,这两家公司可能被处以数亿至数十亿元的巨额罚款.
中国电信周五发出声明称,发改委对公司互联网专线接入价格情况进行了调查,而公司亦积极配合,并对有关价格行为进行了全面自查.
"通过自查,发现本公司与其他骨干网运营商之间的互联互通质量未完全达到相关主管部门的要求,没有实现充分互联互通.同时,在向互联网服务提供商提供专线接入业务方面,价格管理不到位,价格差异较大."中国电信称.
该公司表示,已向相关监管机构提交了整改方案和中止调查的申请,并将尽快与中国联通、中国铁通等骨干网运营商进行扩容等,降低与中国铁通的直联价格,进一步提升互联互通质量,实现充分互联互通.
此外,中国电信表示计划大幅提升光纤接入普及率和宽带接入速率,五年内公众用户上网单位带宽价格下降35%左右,并改善宽带接入服务.
中国电信收低1.49%,报4.62港元,过去一个月该股累计跌近1.3%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)